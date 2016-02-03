Este indicador dibuja las velas del indicador JFatlCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

Dependiendo de la dirección de la vela, su cuerpo se colorea en azul o rojo, y las sombras se colorean en color azul claro o rosado, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar los archivos compilados JFatl.mq5 y JFatlCandle.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador Background_JFatlCandle_HTF