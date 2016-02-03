Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Background_JFatlCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 978
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador dibuja las velas del indicador JFatlCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.
Dependiendo de la dirección de la vela, su cuerpo se colorea en azul o rojo, y las sombras se colorean en color azul claro o rosado, respectivamente.
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar los archivos compilados JFatl.mq5 y JFatlCandle.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.
Fig. 1. Indicador Background_JFatlCandle_HTF
