Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Background_FatlMacdCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 874
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador desenha as velas do indicador FatlMacdCandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.
Dependendo da direção da vela, seu corpo é pintado em verde ou roxo, as sombras são pintadas em verde limão claro ou bege claro.
Coloque os arquivos compilados do indicador FatlMacdCandle.mq5 e FatlMacd.mq5 em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig.1. O indicador Background_FatlMacdCandle_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14163
O indicador 2pbIdeal1MA implementado como uma sequência de velas.Background_JFatlCandle_HTF
O indicador desenha as velas do indicador JFatlCandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.
O indicador EMA com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.FatlMacdCandleSign
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores FatlMacd, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.