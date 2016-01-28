CodeBaseSeções
Background_FatlMacdCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
874
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha as velas do indicador FatlMacdCandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.

Dependendo da direção da vela, seu corpo é pintado em verde ou roxo, as sombras são pintadas em verde limão claro ou bege claro.

Coloque os arquivos compilados do indicador FatlMacdCandle.mq5 e FatlMacd.mq5 em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador Background_FatlMacdCandle_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14163

