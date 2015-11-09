Индикатор, рисующий свечки индикатора FatlMacdCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в зеленый или фиолетовый цвета, а теней — в светло-салатовый или светло-бежевый соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов FatlMacdCandle.mq5 и FatlMacd.mq5.

Рис.1. Индикатор Background_FatlMacdCandle_HTF