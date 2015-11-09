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Индикаторы

Background_FatlMacdCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор, рисующий свечки индикатора FatlMacdCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в зеленый или фиолетовый цвета, а теней — в светло-салатовый или светло-бежевый соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов FatlMacdCandle.mq5 и FatlMacd.mq5.

Рис.1. Индикатор Background_FatlMacdCandle_HTF

Рис.1. Индикатор Background_FatlMacdCandle_HTF

Background_JFatlCandle_HTF Background_JFatlCandle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора JFatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

2pbIdeal1MACandle 2pbIdeal1MACandle

Индикатор 2pbIdeal1MA в свечном виде.

EMA_HTF EMA_HTF

Индикатор EMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

FatlMacdCandleSign FatlMacdCandleSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов FatlMacd, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.