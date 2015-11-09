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Background_FatlMacdCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, рисующий свечки индикатора FatlMacdCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в зеленый или фиолетовый цвета, а теней — в светло-салатовый или светло-бежевый соответственно.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов FatlMacdCandle.mq5 и FatlMacd.mq5.
Рис.1. Индикатор Background_FatlMacdCandle_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора JFatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.2pbIdeal1MACandle
Индикатор 2pbIdeal1MA в свечном виде.
Индикатор EMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FatlMacdCandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов FatlMacd, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.