CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

JFatlCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
850
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
jfatl.mq5 (7.81 KB) ver
jfatlcandle.mq5 (7.66 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador JFatl en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo JFatl.

En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.

Fig. 1. Indicador JFatlCandle

Fig. 1. Indicador JFatlCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14155

EMV_Histogram_HTF EMV_Histogram_HTF

El indicador EMV_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

FatlMacdCandle FatlMacdCandle

Indicador FatlMacd en forma de velas.

Background_JFatlCandle_HTF Background_JFatlCandle_HTF

Este indicador dibuja las velas del indicador JFatlCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

2pbIdeal1MACandle 2pbIdeal1MACandle

Indicador 2pbIdeal1MA en forma de velas.