Индикатор EMV_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор JFatl в свечном виде.

Индикатор, рисующий свечки индикатора JFatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Индикатор, рисующий свечки индикатора FatlMacdCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.