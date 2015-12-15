代码库部分
指标

2pbIdeal1MACandle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
在MetaEditor如何使用下载的代码
指标 2pbIdeal1MA 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 2pbIdeal1MA 算法处理之后的结果。

在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。

图例.1. 2pbIdeal1MACandle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14156

