ポケットに対して
インディケータ

2pbIdeal1MACandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
922
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ローソクタイプのインディケータ　2pbIdeal1MAです。価格の時系列値に相応する2pbIdeal1MAのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。

多くの場合において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

図1. インディケータ 2pbIdeal1MACandle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14156

