ローソクタイプのインディケータ 2pbIdeal1MAです。価格の時系列値に相応する2pbIdeal1MAのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。

多くの場合において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

図1. インディケータ 2pbIdeal1MACandle