Der 2pbIdeal1MA Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen Preisen verarbeitet mittels des 2pbIdeal1MA Algorithmus.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der 2pbIdeal1MACandle Indikator