Indikatoren

2pbIdeal1MACandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
754
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der 2pbIdeal1MA Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen Preisen verarbeitet mittels des 2pbIdeal1MA Algorithmus.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der 2pbIdeal1MACandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14156

