2pbIdeal1MACandle - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1592
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador 2pbIdeal1MA implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo 2pbIdeal1MA.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Fig.1. O indicador 2pbIdeal1MACandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14156
