2pbIdeal1MACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador 2pbIdeal1MA implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo 2pbIdeal1MA.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Fig.1. O indicador 2pbIdeal1MACandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14156

