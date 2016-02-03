Autor real:

Ivan Kornilov

Este indicador colorea las velas dependiendo de los mínimos y los máximos de las barras anteriores.

En esta versión del indicador todas las velas que van contra tendencia se colorean en amarillo.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 25.04.2012.

Fig. 1. Indicador SimpleBars_V2