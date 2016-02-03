CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SimpleBars_V2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
854
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Ivan Kornilov

Este indicador colorea las velas dependiendo de los mínimos y los máximos de las barras anteriores.

En esta versión del indicador todas las velas que van contra tendencia se colorean en amarillo.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 25.04.2012.

Fig. 1. Indicador SimpleBars_V2

Fig. 1. Indicador SimpleBars_V2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14128

Exp_CHOWithFlat Exp_CHOWithFlat

El Asesor Exp_CHOWithFlat está construido a base del cambio del color del indicador CHOWithFlat.

ColorBullsBearsEyes_HTF ColorBullsBearsEyes_HTF

El indicador ColorBullsBearsEyes permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

channel_breakout_entry_HTF channel_breakout_entry_HTF

El indicador channel_breakout_entry permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

ChanellOnParabolic_HTF ChanellOnParabolic_HTF

El indicador ChanellOnParabolic permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.