CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

SimpleBars_V2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1267
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Ivan Kornilov

O indicador desenha velas, dependendo dos limites mínimos e máximos das barras anteriores.

Nesta versão do indicador, todos as velas direcionadas contra a tendência são pintadas em amarelo.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado no Base de Código no mql4.com em 25.04.2012.

Fig.1. O indicador SimpleBars_V2

Fig.1. O indicador SimpleBars_V2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14128

Exp_CHOWithFlat Exp_CHOWithFlat

O Expert Advisor Exp_CHOWithFlat é baseado na mudança de cor do indicador CHOWithFlat.

ColorBullsBearsEyes_HTF ColorBullsBearsEyes_HTF

O indicador ColorBullsBearsEyes com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

channel_breakout_entry_HTF channel_breakout_entry_HTF

O indicador channel_breakout_entry com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

ChanellOnParabolic_HTF ChanellOnParabolic_HTF

O indicador ChanellOnParabolic com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.