SimpleBars_V2 - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1267
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Ivan Kornilov
O indicador desenha velas, dependendo dos limites mínimos e máximos das barras anteriores.
Nesta versão do indicador, todos as velas direcionadas contra a tendência são pintadas em amarelo.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado no Base de Código no mql4.com em 25.04.2012.
Fig.1. O indicador SimpleBars_V2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14128
