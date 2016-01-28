Autor real:

Ivan Kornilov

O indicador desenha velas, dependendo dos limites mínimos e máximos das barras anteriores.

Nesta versão do indicador, todos as velas direcionadas contra a tendência são pintadas em amarelo.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado no Base de Código no mql4.com em 25.04.2012.

Fig.1. O indicador SimpleBars_V2