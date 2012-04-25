CodeBaseРазделы
Индикаторы

SimpleBars - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
Просмотров:
11468
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор раскрашивает бары, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.

Интересно, что при любых, примерно адекватных параметрах, показывает прибыль в советнике.

Замечательно работает при резких движениях на рынке. Один параметр для оптимизации.

Так можно получить сигналы от индикатора в советнике. 1 покупка, -1 продажа

double signal = iCustom(NULL, 0, "SimpleBars", period, 0, 1, 4, 0);

SimpleBars indicator

Stochastic_fan_color Stochastic_fan_color

Универсальный гибкий инструмент как для определения тенденции (тренда), так и для точек входа, постановок стопов, мест добавления позиций и пр.

b-PSI@PartClose v.27.08.2012 b-PSI@PartClose v.27.08.2012

Библиотека частичного закрытия ордеров (мультивалютная).

ExchangeWork ExchangeWork

Индикатор отображает периоды торговых сессий (Тихоокеанской Азиатской Европейской Американской) с учетом часовых поясов и перехода на летнее и зимнее время.

RegressionPolynomial RegressionPolynomial

RegressionPolynomial - трендовый индикатор, вычисляющий значения полиномиальной регрессии на каждом баре.