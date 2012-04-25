Индикатор раскрашивает бары, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.



Интересно, что при любых, примерно адекватных параметрах, показывает прибыль в советнике.



Замечательно работает при резких движениях на рынке. Один параметр для оптимизации.

Так можно получить сигналы от индикатора в советнике. 1 покупка, -1 продажа

