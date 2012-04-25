Ставь лайки и следи за новостями
SimpleBars - индикатор для MetaTrader 4
- 11468
-
Индикатор раскрашивает бары, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.
Интересно, что при любых, примерно адекватных параметрах, показывает прибыль в советнике.
Замечательно работает при резких движениях на рынке. Один параметр для оптимизации.
Так можно получить сигналы от индикатора в советнике. 1 покупка, -1 продажа
double signal = iCustom(NULL, 0, "SimpleBars", period, 0, 1, 4, 0);
