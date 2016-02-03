El indicador channel_breakout_entry permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para el funcionamiento del indicador, hace falta la presencia del indicador channel_breakout_entry.mq5 en <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador channel_breakout_entry_HTF