CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

channel_breakout_entry_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
838
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador channel_breakout_entry permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hace falta la presencia del indicador channel_breakout_entry.mq5 en <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador channel_breakout_entry_HTF

Fig. 1. Indicador channel_breakout_entry_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14129

SimpleBars_V2 SimpleBars_V2

Este indicador colorea las velas dependiendo de los mínimos y los máximos de las barras anteriores.

Exp_CHOWithFlat Exp_CHOWithFlat

El Asesor Exp_CHOWithFlat está construido a base del cambio del color del indicador CHOWithFlat.

ChanellOnParabolic_HTF ChanellOnParabolic_HTF

El indicador ChanellOnParabolic permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

CGOscillatorSign CGOscillatorSign

Este indicador de señal semafórico utiliza el cruce del oscilador CGOscillator con su línea de señal.