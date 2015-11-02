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SimpleBars_V2 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Ivan Kornilov
Индикатор раскрашивает свечи, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.
В данной версии индикатора все свечки, имеющие направление против тренда, красятся в желтый цвет.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.04.2012.
Рис.1. Индикатор SimpleBars_V2
Exp_CHOWithFlat
Эксперт Exp_CHOWithFlat построен на основе изменения цвета индикатора CHOWithFlat.ColorBullsBearsEyes_HTF
Индикатор ColorBullsBearsEyes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
channel_breakout_entry_HTF
Индикатор channel_breakout_entry с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ChanellOnParabolic_HTF
Индикатор ChanellOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.