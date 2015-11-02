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Индикаторы

SimpleBars_V2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2113
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Ivan Kornilov

Индикатор раскрашивает свечи, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.

В данной версии индикатора все свечки, имеющие направление против тренда, красятся в желтый цвет.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.04.2012.

Рис.1. Индикатор SimpleBars_V2

Рис.1. Индикатор SimpleBars_V2

Exp_CHOWithFlat Exp_CHOWithFlat

Эксперт Exp_CHOWithFlat построен на основе изменения цвета индикатора CHOWithFlat.

ColorBullsBearsEyes_HTF ColorBullsBearsEyes_HTF

Индикатор ColorBullsBearsEyes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

channel_breakout_entry_HTF channel_breakout_entry_HTF

Индикатор channel_breakout_entry с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ChanellOnParabolic_HTF ChanellOnParabolic_HTF

Индикатор ChanellOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.