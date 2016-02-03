El Asesor Exp_CHOWithFlat está construido a base del cambio del color del indicador CHOWithFlat. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color de la nube del indicador ha cambiado.

Para que el EA funcione correctamente, hace falta la presencia de los archivos compilados de los indicadores CHO.ex5 y CHOWithFlat.ex5 en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2014 con USDJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas