真实作者:
Ivan Kornilov
此指标依据前根柱线的最高和最低值为蜡烛条着色。
在指标的这个版本里, 所有逆势的蜡烛条都被涂成黄色。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码库 25.04.2012。
图例.1. SimpleBars_V2 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14128
