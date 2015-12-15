真实作者:

Ivan Kornilov

此指标依据前根柱线的最高和最低值为蜡烛条着色。

在指标的这个版本里, 所有逆势的蜡烛条都被涂成黄色。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码库 25.04.2012。

图例.1. SimpleBars_V2 指标