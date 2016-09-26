und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SimpleBars_V2 - Indikator für den MetaTrader 5
Autor des Artikels:
Ivan Kornilov
Der Indikator färbt Kerzen anhand Lows und Highs vorheriger Balken.
In dieser Version des Indikators werden alle Kerzen gegen den Trend in gelb dargestellt.
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 25.04.2012 veröffentlicht.
Abb.1. Der SimpleBars_V2 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14128
