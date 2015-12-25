無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SimpleBars_V2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 862
実際の制作者：
Ivan Kornilov
このインディケータは、先行するバーの最小値と最大値に応じてローソク足に色をつけます。
インディケータのこのバージョンでは、トレンドに反して指向する全てのローソク足が黄色になります。
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、mql4.comのCode Baseに掲載されたのは、2012年4月25日です。
図1. インディケータ SimpleBars_V2
