ColorBullsBearsEyes_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador ColorBullsBearsEyes permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, hace falta la presencia del indicador ColorBullsBearsEyes.mq5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorBullsBearsEyes_HTF
