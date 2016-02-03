CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorBullsBearsEyes_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
760
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
El indicador ColorBullsBearsEyes permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hace falta la presencia del indicador ColorBullsBearsEyes.mq5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorBullsBearsEyes_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14111

