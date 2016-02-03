Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ChanellOnParabolic_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador ChanellOnParabolic permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, hace falta la presencia del indicador ChanellOnParabolic.mq5 en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ChanellOnParabolic_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14130
