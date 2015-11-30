Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MA_RoundingCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador MA_Rounding en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo MA_Rounding de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador MA_Rounding.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador MA_RoundingCandle
Indicador MA_Rounding con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.MA_Rounding_HTF
Indicador MA_Rounding con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador que dibuja velas promediadas desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.Background_MA_Rounding_Candle_HTF
Indicador que dibuja velas del indicador MA_Rounding_Candle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.