CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MA_RoundingCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
898
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
ma_rounding.mq5 (7.58 KB) ver
MA_Rounding_Candle.mq5 (7.82 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador MA_Rounding en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo MA_Rounding de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador MA_Rounding.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador MA_RoundingCandle

Fig. 1. Indicador MA_RoundingCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14082

MA_RoundingStDev MA_RoundingStDev

Indicador MA_Rounding con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

MA_Rounding_HTF MA_Rounding_HTF

Indicador MA_Rounding con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Background_Candles_Smoothed_Step_HTF Background_Candles_Smoothed_Step_HTF

Indicador que dibuja velas promediadas desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.

Background_MA_Rounding_Candle_HTF Background_MA_Rounding_Candle_HTF

Indicador que dibuja velas del indicador MA_Rounding_Candle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.