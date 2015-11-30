Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Background_MA_Rounding_Candle_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas del indicador MA_Rounding_Candle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.
Dependiendo de la dirección de la vela, el cuerpo de la vela adquirirá color celeste o violeta, y la sombra adquirirá color ciruela claro o celeste pálido, respectivamente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tienen que existir los archivos compilados de los indicadores MA_Rounding_Candle.mq5 y MA_Rounding.mq5.
Fig. 1. Indicador Background_MA_Rounding_Candle_HTF
