CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MA_Rounding_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
796
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
ma_rounding.mq5 (7.58 KB) ver
ma_rounding_htf.mq5 (9.65 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador MA_Rounding con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador MA_Rounding.mq5.

Fig. 1. Indicador MA_Rounding_HTF

Fig. 1. Indicador MA_Rounding_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14080

After Testing - Análisis de operaciones After Testing - Análisis de operaciones

Cambio de representación de objetos gráficos creados con el simulador de estrategias. También abarca la simplificación del posterior análisis visual.

Chande Momentum Oscillator_Candle Chande Momentum Oscillator_Candle

Indicador Chande Momentum Oscillator en forma de vela.

MA_RoundingStDev MA_RoundingStDev

Indicador MA_Rounding con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

MA_RoundingCandle MA_RoundingCandle

Indicador MA_Rounding en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo MA_Rounding de las series temporales de precio correspondientes.