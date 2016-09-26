und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MA_RoundingCandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der MA_Rounding Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels MA_Rounding Algorithmus.
In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
Der Indikator benötigt die kompilierte Indikatordatei MA_Rounding.ex. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der MA_RoundingCandle Indikator
Der MA_Rounding Indikator mit einer zusätzlichen Anzeige der Trendstärke mithilfe von farbigen Punkten basierend auf dem Algorithmus der Standardabweichung.MA_Rounding_HTF
Der MA_Rounding Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.
Ein einfaches Bedienfeld TP/SL für MetaTrader 5.Background_Candles_Smoothed_Step_HTF
Ein Indikator, der gemittelte Kerzen der größeren Timefrime als gefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.