CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA_Rounding_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1998
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
MA_Rounding_Candle.mq5 (16.84 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
MA_Rounding.mq5 (15.36 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MA_Rounding в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MA_Rounding соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора MA_Rounding.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор MA_RoundingCandle

Рис.1. Индикатор MA_RoundingCandle

MA_RoundingStDev MA_RoundingStDev

Индикатор MA_Rounding с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

MA_Rounding_HTF MA_Rounding_HTF

Индикатор MA_Rounding с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

After Testing - Анализ операций After Testing - Анализ операций

Изменение отображения графических объектов, созданных тестером стратегий, и упрощение последующего визуального анализа.

Chande Momentum Oscillator_Candle Chande Momentum Oscillator_Candle

Индикатор Chande Momentum Oscillator в свечном виде.