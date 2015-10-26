Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA_Rounding_Candle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1998
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MA_Rounding в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MA_Rounding соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора MA_Rounding.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор MA_RoundingCandle
Индикатор MA_Rounding с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.MA_Rounding_HTF
Индикатор MA_Rounding с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Изменение отображения графических объектов, созданных тестером стратегий, и упрощение последующего визуального анализа.Chande Momentum Oscillator_Candle
Индикатор Chande Momentum Oscillator в свечном виде.