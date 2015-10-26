Индикатор MA_Rounding в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MA_Rounding соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора MA_Rounding.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор MA_RoundingCandle