指标 MA_Rounding 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 MA_Rounding 算法处理之后的结果。

在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。

此指标需要编译的指标文件 MA_Rounding.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. MA_RoundingCandle 指标