Background_Candles_Smoothed_Step_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas promediadas desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.
Dependiendo de la dirección de la vela, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o rosa, y la sombra adquirirá color verde claro o ciruela, respectivamente.
Las velas en el gráfico aparecen solo en el caso de que el cuerpo de la vela resulte mayor que la magnitud del parámetro de entrada del indicador.
input uint Level=100; // Nivel de activación en puntos del gráfico de precios
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador Candles_Smoothed.mq5.
Fig. 1. Indicador Background_Candles_Smoothed_Step_HTF
