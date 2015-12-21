O indicador MA_Rounding implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados ​​pelo algoritmo MA_Rounding.

Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.

Requer a compilação do arquivo do indicador MA_Rounding.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador MA_RoundingCandle