MA_RoundingCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador MA_Rounding implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados ​​pelo algoritmo MA_Rounding.

Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.

Requer a compilação do arquivo do indicador MA_Rounding.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador MA_RoundingCandle

MA_RoundingStDev MA_RoundingStDev

O indicador MA_Rounding com força de tendência adicional, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

MA_Rounding_HTF MA_Rounding_HTF

O indicador MA_Rounding com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Background_Candles_Smoothed_Step_HTF Background_Candles_Smoothed_Step_HTF

O indicador desenha candles médios de um timeframe maior, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.

Background_MA_Rounding_Candle_HTF Background_MA_Rounding_Candle_HTF

O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador MA_Rounding_Candle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.