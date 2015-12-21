Participe de nossa página de fãs
MA_RoundingCandle - indicador para MetaTrader 5
1206
O indicador MA_Rounding implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados pelo algoritmo MA_Rounding.
Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.
Requer a compilação do arquivo do indicador MA_Rounding.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador MA_RoundingCandle
O indicador MA_Rounding com força de tendência adicional, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.MA_Rounding_HTF
O indicador MA_Rounding com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
O indicador desenha candles médios de um timeframe maior, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.Background_MA_Rounding_Candle_HTF
O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador MA_Rounding_Candle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.