Cruce de МА y ZigZag. Para ser más exactos, es una МА generada según el principio del Zigzag. En los datos de entrada además de los parámetros de la Media Movil, también está presente el parámetro.

input uint MaRound= 50 ;

Este parámetro determina durante cuantos puntos en el sentido contrario al movimiento anterior, la МА no reacciona.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 11.02.2010.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador MA Rounding