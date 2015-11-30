Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MA_RoundingStDev - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
BACKSPACE
Indicador MA_Rounding con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.
Si la desviación estándar del indicador MA_Rounding se encuentra en el diapasón entre los valores de los parámetros dK1 y dk2, entonces aparecerá un pequeño punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente 1 para el filtro cuadrático input double dK2=2.5; // Coeficiente 2 para el filtro cuadrático
Si el valor de la desviación estándar se muestra superior al valor del parámetro de entrada dk2, entonces el tamaño del punto de color se hace mayor. De esta forma, se obtiene la indicación de la fuerza de la tendencia con tres niveles de intensidad:
- Débil - no hay puntos de color;
- Medio - puntos de color pequeños;
- Fuerte - puntos de color grandes.
El indicador usa para su compilación las clases СMoving_Average y CXMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento detallado ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador MA_RoundingStDev
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14081
