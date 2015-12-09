コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MA_RoundingCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
781
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ローソクタイプのインディケータMA_Rounding価格の時系列値に相応するアルゴリズムMA_Roundingによる処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータMA_Rounding.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ MA_RoundingCandle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14082

MA_RoundingStDev MA_RoundingStDev

インディケータ MA_Roundingは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。

MA_Rounding_HTF MA_Rounding_HTF

インディケータ MA_Roundingは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。

Background_Candles_Smoothed_Step_HTF Background_Candles_Smoothed_Step_HTF

DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸から平均のローソクを描くインディケータです。

Background_MA_Rounding_Candle_HTF Background_MA_Rounding_Candle_HTF

DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータMA_Rounding_Candleのローソクを描くインディケータです。