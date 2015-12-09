無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MA_RoundingCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 781
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ローソクタイプのインディケータMA_Rounding価格の時系列値に相応するアルゴリズムMA_Roundingによる処理からローソクが構成されます。
多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータMA_Rounding.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
画像1インディケータ MA_RoundingCandle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14082
MA_RoundingStDev
インディケータ MA_Roundingは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。MA_Rounding_HTF
インディケータ MA_Roundingは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。
Background_Candles_Smoothed_Step_HTF
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸から平均のローソクを描くインディケータです。Background_MA_Rounding_Candle_HTF
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータMA_Rounding_Candleのローソクを描くインディケータです。