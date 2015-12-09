ローソクタイプのインディケータMA_Rounding価格の時系列値に相応するアルゴリズムMA_Roundingによる処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータMA_Rounding.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ MA_RoundingCandle