CandleStop - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1124
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
CrushD
Descripcion:
Indicador atento a los niveles de stop en los EA's. Los límites superior e inferior canal tienen parámetros de entrada individuales para el ajuste:
input uint UpTrailPeriods=5; //El período de búsqueda del superior input uint DnTrailPeriods=5; //El período de búsqueda del inferior
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 28.10.2007.
Fig.1 Indicador CandleStop
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1407
