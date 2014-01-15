CodeBaseSecciones
Indicadores

CandleStop - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1124
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
candlestop.mq5 (6.62 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

CrushD

Descripcion:

Indicador atento a los niveles de stop en los EA's. Los límites superior e inferior canal tienen parámetros de entrada individuales para el ajuste:

input uint UpTrailPeriods=5; //El período de búsqueda del superior        
input uint DnTrailPeriods=5; //El período de búsqueda del inferior

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 28.10.2007.    

Fig.1 Indicador CandleStop

Fig.1 Indicador CandleStop 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1407

