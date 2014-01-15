Autor real:

CrushD

Descripcion:

Indicador atento a los niveles de stop en los EA's. Los límites superior e inferior canal tienen parámetros de entrada individuales para el ajuste:

input uint UpTrailPeriods= 5 ; input uint DnTrailPeriods= 5 ;

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 28.10.2007.

Fig.1 Indicador CandleStop