Autor real:

CrushD

Indicador que rastreias os níveis de stop nos Expert Advisors. Os limites superiores e inferiores do canal possuem parâmetros de entrada individuais para ajuste:

input uint UpTrailPeriods= 5 ; input uint DnTrailPeriods= 5 ;

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 28.10.2007.

Fig.1 Indicador CandleStop