CandleStop - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
2511
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
CrushD
Indicador que rastreias os níveis de stop nos Expert Advisors. Os limites superiores e inferiores do canal possuem parâmetros de entrada individuais para ajuste:
input uint UpTrailPeriods=5; //Período de busca da máxima input uint DnTrailPeriods=5; //Período de da mínima
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 28.10.2007.
Fig.1 Indicador CandleStop
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1407
