Реальный автор:

CrushD

Индикатор для подтягивания трейлингстопов в экспертах. Верхняя и нижняя границы канала имеют индивидуальные входные параметры для настройки:

input uint UpTrailPeriods= 5 ; input uint DnTrailPeriods= 5 ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.10.2007.

Рис.1 Индикатор CandleStop