CandleStop - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
CrushD
Индикатор для подтягивания трейлингстопов в экспертах. Верхняя и нижняя границы канала имеют индивидуальные входные параметры для настройки:
input uint UpTrailPeriods=5; //Период поиска для хая input uint DnTrailPeriods=5; //Период поиска для лоу
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.10.2007.
Рис.1 Индикатор CandleStop
