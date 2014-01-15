CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_MultiTrend_Signal_KVN - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1126
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ver
\MQL5\Indicators\
multitrend_signal_kvn.mq5 (7.85 KB) ver
exp_multitrend_signal_kvn.mq5 (6.59 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El sistema de comercio Exp_MultiTrend_Signal_KVN se basa en cambios de dirección de la tendencia mostrada por el indicador MultiTrend_Signal_KVN. La señal se forma cuando una barra se cierra, y se ha producido la aparición de la siguiente flecha indicadora.

Coloca el fichero compilado MultiTrend_Signal_KVN.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

 Resultados de la prueba para EURAUD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1392

SuperSR6 SuperSR6

Indicador basado en fractales para dibujar lineas de posibles niveles de Soporte/Resistencia

CandleStop CandleStop

Indicador atento a los niveles de stop

Exp_ColorXADX Exp_ColorXADX

Sistema de comercio basado en el cambio de dirección de la tendencia y la fuerza de la tendencia mostrada por el indicador ColorXADX.

Close Flat Channel Close Flat Channel

Define los límites de un canal plano basado ​​en los cierres de barras.