El sistema de comercio Exp_MultiTrend_Signal_KVN se basa en cambios de dirección de la tendencia mostrada por el indicador MultiTrend_Signal_KVN. La señal se forma cuando una barra se cierra, y se ha producido la aparición de la siguiente flecha indicadora.

Coloca el fichero compilado MultiTrend_Signal_KVN.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para EURAUD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas