ポケットに対して
インディケータ

CandleStop - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1043
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

CrushD

エキスパートアドバイザーでストップレベルを追う指標。チャネルの上下限は個々の入力パラメータで設定されます。

input uint UpTrailPeriods=5; // 高値の検索期間
input uint DnTrailPeriods=5; // 安値の検索期間

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月28日に公開されました。    

図1 CandleStop指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1407

