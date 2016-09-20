無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CandleStop - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
CrushD
エキスパートアドバイザーでストップレベルを追う指標。チャネルの上下限は個々の入力パラメータで設定されます。
input uint UpTrailPeriods=5; // 高値の検索期間 input uint DnTrailPeriods=5; // 安値の検索期間
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月28日に公開されました。
図1 CandleStop指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1407
