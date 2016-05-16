und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CandleStop - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
CrushD
Ein Indikator für Trailing-Stopps in einem Expert Advisor. Die Ober- und Untergrenzen des Kanals besitzen individuelle Eingabeparameter:
input uint UpTrailPeriods=5; //Die Periodenanzahl für die Suche nach Hochs input uint DnTrailPeriods=5; //Die Periodenanzahl für die Suche nach Tiefs
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.10.2007.
Fig.1 Der CandleStop Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1407
