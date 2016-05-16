CodeBaseKategorien
CandleStop - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
CrushD

Ein Indikator für Trailing-Stopps in einem Expert Advisor. Die Ober- und Untergrenzen des Kanals besitzen individuelle Eingabeparameter:

input uint UpTrailPeriods=5; //Die Periodenanzahl für die Suche nach Hochs               
input uint DnTrailPeriods=5; //Die Periodenanzahl für die Suche nach Tiefs

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.10.2007.    

Fig.1 Der CandleStop Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1407

