Wirklicher Autor:

CrushD

Ein Indikator für Trailing-Stopps in einem Expert Advisor. Die Ober- und Untergrenzen des Kanals besitzen individuelle Eingabeparameter:

input uint UpTrailPeriods= 5 ; input uint DnTrailPeriods= 5 ;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.10.2007.

Fig.1 Der CandleStop Indikator