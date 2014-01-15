CodeBaseSecciones
SuperSR6 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1529
(23)
supersr6.mq5 (6.22 KB) ver
Autor real:

http://www.fxfisherman.com

Indicador basado en fractales clásicos para dibujar lineas de posibles niveles de Soporte/Resistencia.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 25.10.2007.    

Fig.1 Indicador SuperSR6

CandleStop CandleStop

Indicador atento a los niveles de stop

StepSto_v1 StepSto_v1

Indicador de tendencia. La posición de las líneas del indicador con respecto al nivel 50 puede servir como punto de referencia para definir una tendencia

Exp_MultiTrend_Signal_KVN Exp_MultiTrend_Signal_KVN

Sistema de comercio basado en el indicador de Vladimir Korykin

Exp_ColorXADX Exp_ColorXADX

Sistema de comercio basado en el cambio de dirección de la tendencia y la fuerza de la tendencia mostrada por el indicador ColorXADX.