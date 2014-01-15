Mira cómo descargar robots gratis
SuperSR6 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Indicador basado en fractales clásicos para dibujar lineas de posibles niveles de Soporte/Resistencia.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 25.10.2007.
Fig.1 Indicador SuperSR6
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1406
