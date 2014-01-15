CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

El indicador 4-color АО - indicador para MetaTrader 5

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1503
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El asombroso indicador oscilador muestra la diferencia de dos medias móviles - rápidas y lentas en forma de histograma. Una forma de aplicación del indicador es descrita en libro por Bill M. Williams y Justin Gregory-Williams: "Trading Chaos 2". El autor recomienda usar parámetros 5 y 34 de las medias móviles, donde el método de cálculo de la media móvil es una media móvil simple y para el cálculo del precio se utiliza el precio promedio (alto + bajo) / 2.

El indicador de ytg_Awesome tiene el mismo algoritmo de trazado que el asombroso indicador oscilador así como su pantalla es coloreada por cuatro colores y los ajustes de salida de los periodos de las Medias Móviles, el método de las Medias Móviles y la fijación de precios utilizados.

Descripción de la configuración del indicador ytg_Awesome:
  1. Period_Fast - Período de promedio para el cálculo de la Media Móvil rápida.
  2. Period_Slow - Período de promedio para el cálculo de la Media Móvil lenta.
  3. ma_method - Método del promedio. Puede tener cualquier valor del método Moving Average (Media Móvil). 0 - (SMA) Simple Moving Average. 1 - (EMA) Exponential Moving Average. SMMA 2 - (SMMA) Smoothed Moving Average. LWMA 3 - (LWMA) Linear weighed Moving Average.
  4. applied_price - Used price. Puede ser cualquiera de las constantes del precio.
    0 - (CLOSE) Precio de cierre. 1 - (OPEN) Precio de apertura. 2 - (HIGH) Precio máximo. 3 - (LOW) Precio mínimo. 4 - (MEDIAN) Promedio de precio, (alto + bajo) / 2. 5 - (TYPICAL) Precio típico, (alto + bajo + cierre) / 3. 6 - (WEIGHTED) Precio de cierre ponderado, (high+low+close+close)/4.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1401

Clase para dibujar el OBV usando el buffer circular Clase para dibujar el OBV usando el buffer circular

La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Volumen en Equilibrio (On Balance Volume, OBV) utilizando el algoritmo del buffer circular.

RoundPrice-Ext RoundPrice-Ext

Un indicador muy cómodo para confirmar cualquier señal de entrada al mercado

StepSto_v1 StepSto_v1

Indicador de tendencia. La posición de las líneas del indicador con respecto al nivel 50 puede servir como punto de referencia para definir una tendencia

CandleStop CandleStop

Indicador atento a los niveles de stop