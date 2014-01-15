Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador 4-color АО - indicador para MetaTrader 5
El asombroso indicador oscilador muestra la diferencia de dos medias móviles - rápidas y lentas en forma de histograma. Una forma de aplicación del indicador es descrita en libro por Bill M. Williams y Justin Gregory-Williams: "Trading Chaos 2". El autor recomienda usar parámetros 5 y 34 de las medias móviles, donde el método de cálculo de la media móvil es una media móvil simple y para el cálculo del precio se utiliza el precio promedio (alto + bajo) / 2.
El indicador de ytg_Awesome tiene el mismo algoritmo de trazado que el asombroso indicador oscilador así como su pantalla es coloreada por cuatro colores y los ajustes de salida de los periodos de las Medias Móviles, el método de las Medias Móviles y la fijación de precios utilizados.Descripción de la configuración del indicador ytg_Awesome:
- Period_Fast - Período de promedio para el cálculo de la Media Móvil rápida.
- Period_Slow - Período de promedio para el cálculo de la Media Móvil lenta.
- ma_method - Método del promedio. Puede tener cualquier valor del método Moving Average (Media Móvil). 0 - (SMA) Simple Moving Average. 1 - (EMA) Exponential Moving Average. SMMA 2 - (SMMA) Smoothed Moving Average. LWMA 3 - (LWMA) Linear weighed Moving Average.
- applied_price - Used price. Puede ser cualquiera de las constantes del precio.
0 - (CLOSE) Precio de cierre. 1 - (OPEN) Precio de apertura. 2 - (HIGH) Precio máximo. 3 - (LOW) Precio mínimo. 4 - (MEDIAN) Promedio de precio, (alto + bajo) / 2. 5 - (TYPICAL) Precio típico, (alto + bajo + cierre) / 3. 6 - (WEIGHTED) Precio de cierre ponderado, (high+low+close+close)/4.
