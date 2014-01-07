代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

CandleStop - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1581
等级:
(21)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

CrushD

本指标用来在 EA 中追踪止损位。通道的上、下边界有独立的设置参数:

input uint UpTrailPeriods=5; //最高搜索周期               
input uint DnTrailPeriods=5; //最低搜索周期

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 28.10.2007.    

图例.1 CandleStop 指标

图例.1 CandleStop 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1407

Exp_BrakeExp Exp_BrakeExp

此交易系统的信号采自 BrakeExp 信号量, 信号, 趋势指标。

Exp_BrakeMA Exp_BrakeMA

此交易系统的信号采自 BullsBears 信号量, 信号, 趋势指标。

Exp_CandleStop_Trailing Exp_CandleStop_Trailing

EA 沿着 CandleStop 指标建立的通道边界，移动已开仓的止损位。

费舍尔变换 费舍尔变换

费舍尔指标计算之前历史的最小和最大价格级别, 判断趋势方向和预测它的反转。