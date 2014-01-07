实际作者:

CrushD

本指标用来在 EA 中追踪止损位。通道的上、下边界有独立的设置参数:

input uint UpTrailPeriods= 5 ; input uint DnTrailPeriods= 5 ;

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 28.10.2007.

图例.1 CandleStop 指标