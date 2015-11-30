CodeBaseSecciones
Indicadores

DeMarkerTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
780
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ver
DeMarkerTrend_x10.mq5 (11.12 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador DeMarkerTrend_x10 muestra la posición del oscilador DeMarker desde diez marcos temporales diferentes.

La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de rojo, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

El indicador usa la clase  de la biblioteca GetFontName.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include).  

Fig. 1. Indicador DeMarkerTrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14047

Exp_LSMA_Angle Exp_LSMA_Angle

El experto Exp_LSMA_Angle está construido sobre la base de la ruptura por parte del histograma LSMA_Angle de los niveles de sobrecompra y sobreventa.

LSMA_Angle_HTF LSMA_Angle_HTF

Indicador LSMA_Angle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

DeMarkerTrend_x10Full DeMarkerTrend_x10Full

Variante del indicador DeMarkerTrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador DeMarker utilizado para representar las tendencias actuales.

MultiDeMarkerTrend_x10 MultiDeMarkerTrend_x10

El indicador MultiDeMarkerTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador DeMarker de diez marcos temporales diferentes.