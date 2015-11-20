代码库部分
DeMarkerTrend_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
指标 DeMarkerTrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 DeMarker 振荡器位置。

如果振荡器的位置低于超卖区域, 彩色方块喷成红色, 如果高于超买区域, 彩色方块喷成淡蓝色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。

此指标用到的类库 GetFontName.mqh (必须复制到<客户端数据文件夹>\MQL5\Include).  

图例.1. DeMarkerTrend_x10 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14047

Exp_LSMA_Angle Exp_LSMA_Angle

这款 Exp_LSMA_Angle EA 基于 LSMA_Angle直方条突破超买和超卖级别。

LSMA_Angle_HTF LSMA_Angle_HTF

指标 LSMA_Angle 在输入参数中有时间帧选项。

DeMarkerTrend_x10Full DeMarkerTrend_x10Full

一款 DeMarkerTrend_x10 指标的变种, 每条 DeMarker 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。

MultiDeMarkerTrend_x10 MultiDeMarkerTrend_x10

指标 MultiDeMarkerTrend_x10 依据来自十个不同时间帧 DeMarker 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。