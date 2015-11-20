指标 DeMarkerTrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 DeMarker 振荡器位置。

如果振荡器的位置低于超卖区域, 彩色方块喷成红色, 如果高于超买区域, 彩色方块喷成淡蓝色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。

此指标用到的类库 GetFontName.mqh (必须复制到<客户端数据文件夹>\MQL5\Include).

图例.1. DeMarkerTrend_x10 指标