DeMarkerTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Der DeMarkerTrend_x10 Indikator zeigt die Lage des DeMarker Oszillators von zehn verschiedenen Zeitrahmen aus an.

Wenn der Oszillator unter der überverkauften Ebene liegt, werden die Quadrate rot, wenn er über der überkauften Ebene liegt - blau. In anderen Fällen sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte des letzten geschlossenen Balkens.

Der Indikator verwendet die Klasse GetFontName.mqh (muss in den Ordner client_terminal_data\folder\MQL5\Include kopiert werden).  

Abb.1. Der DeMarkerTrend_x10 Indikator

Abb.1. Der DeMarkerTrend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14047

