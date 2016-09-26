und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DeMarkerTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 739
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der DeMarkerTrend_x10 Indikator zeigt die Lage des DeMarker Oszillators von zehn verschiedenen Zeitrahmen aus an.
Wenn der Oszillator unter der überverkauften Ebene liegt, werden die Quadrate rot, wenn er über der überkauften Ebene liegt - blau. In anderen Fällen sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte des letzten geschlossenen Balkens.
Der Indikator verwendet die Klasse GetFontName.mqh (muss in den Ordner client_terminal_data\folder\MQL5\Include kopiert werden).
Abb.1. Der DeMarkerTrend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14047
Der Exp_LSMA_Angle basiert auf dem LSMA_Angle Historgramm Ausbruch der überkauften und überverkauften Ebenen.LSMA_Angle_HTF
Der LSMA_Angle Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.
Eine Version des DeMarkerTrend_x10 Indikators mit der Option, Eingabeparameter für jeden DeMarker Oszillator, der bei der Anzeige aktueller Trends verwendet wird, individuell einzustellen.MultiDeMarkerTrend_x10
Der MultiDeMarkerTrend_x10 Indikator zeigt Informationen über aktuelle Trends unter Verwendung der Lage des DeMarker Indikators von zehn verschiedenen Zeitrahmen aus an