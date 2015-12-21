Participe de nossa página de fãs
DeMarkerTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
956
O indicador DeMarkerTrend_x10 mostra a posição do oscilador DeMarker em dez timeframes diferentes.
Se o oscilador está posicionado abaixo do nível sobrevendido, então os quadrados coloridos são pintados em vermelho, se está acima do nível sobrecomprado, os quadrados coloridos são pintados em azul claro. Caso contrário, os quadrados são na cor cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.
O indicador utiliza uma classe da biblioteca GetFontName.mqh (deve ser copiada no <terminal_data_folder>\MQL5\Include).
Fig.1. O indicador DeMarkerTrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14047
O Expert Advisor Exp_LSMA_Angle é baseado no rompimento dos níveis sobrecomprado e sobrevendido no histograma avançado do LSMA_AngleLSMA_Angle_HTF
O indicador LSMA_Angle com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
Uma variante do indicador DeMarkerTrend_x10 com a opção de personalizar individualmente os parâmetros de entrada que são usados para exibir as tendências atuais de cada oscilador DeMarkerMultiDeMarkerTrend_x10
O indicador MultiDeMarkerTrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais, utilizando o oscilador DeMarker a partir de diferentes timeframes