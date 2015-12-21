O indicador DeMarkerTrend_x10 mostra a posição do oscilador DeMarker em dez timeframes diferentes.

Se o oscilador está posicionado abaixo do nível sobrevendido, então os quadrados coloridos são pintados em vermelho, se está acima do nível sobrecomprado, os quadrados coloridos são pintados em azul claro. Caso contrário, os quadrados são na cor cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

O indicador utiliza uma classe da biblioteca GetFontName.mqh (deve ser copiada no <terminal_data_folder>\MQL5\Include).

Fig.1. O indicador DeMarkerTrend_x10