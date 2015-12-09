コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DeMarkerTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータ　DeMarkerTrend_x10は、オシレータ―DeMarkerの10の時間軸の状況を反映します。

オシレーターの状況が、売られ過ぎレベルより下の場合カラーのボックスは赤色になり、買われ過ぎレベルよりも上の場合水色になります。その他の場合は灰色になります。最後に閉じたバーの値が取得されます。

インディケータはクラスライブラリGetFontName.mqhを使用する（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要がある）  

画像1インディケータ DeMarkerTrend_x10

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14047

Exp_LSMA_Angle Exp_LSMA_Angle

エキスパートアドバイザ　Exp_LSMA_Angleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルのLSMA_Angleヒストグラムの突破に基づき構築されています。

LSMA_Angle_HTF LSMA_Angle_HTF

インディケータLSMA_Angleは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

DeMarkerTrend_x10Full DeMarkerTrend_x10Full

現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―DeMarkerの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータDeMarkerTrend_x10の変種

MultiDeMarkerTrend_x10 MultiDeMarkerTrend_x10

インディケータ MultiDeMarkerTrend_x10は、異なる10の時間軸のDeMarkerインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。