DeMarkerTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ
831
インディケータ DeMarkerTrend_x10は、オシレータ―DeMarkerの10の時間軸の状況を反映します。
オシレーターの状況が、売られ過ぎレベルより下の場合カラーのボックスは赤色になり、買われ過ぎレベルよりも上の場合水色になります。その他の場合は灰色になります。最後に閉じたバーの値が取得されます。
インディケータはクラスライブラリGetFontName.mqhを使用する（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要がある）
画像1インディケータ DeMarkerTrend_x10
Exp_LSMA_Angle
エキスパートアドバイザ Exp_LSMA_Angleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルのLSMA_Angleヒストグラムの突破に基づき構築されています。LSMA_Angle_HTF
インディケータLSMA_Angleは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
DeMarkerTrend_x10Full
現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―DeMarkerの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータDeMarkerTrend_x10の変種MultiDeMarkerTrend_x10
インディケータ MultiDeMarkerTrend_x10は、異なる10の時間軸のDeMarkerインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。