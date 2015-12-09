インディケータ DeMarkerTrend_x10は、オシレータ―DeMarkerの10の時間軸の状況を反映します。

オシレーターの状況が、売られ過ぎレベルより下の場合カラーのボックスは赤色になり、買われ過ぎレベルよりも上の場合水色になります。その他の場合は灰色になります。最後に閉じたバーの値が取得されます。

インディケータはクラスライブラリGetFontName.mqhを使用する（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要がある）

画像1インディケータ DeMarkerTrend_x10