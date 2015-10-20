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DeMarkerTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DeMarkerTrend_x10 отображает положение осциллятора DeMarker с десяти разных таймфреймов.
Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает цветные квадратики в красный цвет, положение выше уровня перекупленности — в голубой. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1. Индикатор DeMarkerTrend_x10
Эксперт Exp_LSMA_Angle построен на основе пробоя гистограммой LSMA_Angle уровней перекупленности и перепроданностиLSMA_Angle_HTF
Индикатор LSMA_Angle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Вариант индикатора DeMarkerTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора DeMarker, которые используются для отображения действующих трендовMultiDeMarkerTrend_x10
Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора DeMarker с десяти различных таймфреймов