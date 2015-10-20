Индикатор LSMA_Angle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Эксперт Exp_LSMA_Angle построен на основе пробоя гистограммой LSMA_Angle уровней перекупленности и перепроданности

Вариант индикатора DeMarkerTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора DeMarker, которые используются для отображения действующих трендов

Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора DeMarker с десяти различных таймфреймов