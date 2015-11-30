Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_LSMA_Angle - Asesor Experto para MetaTrader 5
El experto Exp_LSMA_Angle está construido sobre la base de la ruptura por parte del histograma LSMA_Angle de los niveles de sobrecompra y sobreventa La señal de apertura de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar la ruptura de niveles. La señal de cierre de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar la ruptura del nivel cero.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador LSMA_Angle.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
