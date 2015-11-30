Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DeMarkerTrend_x10Full - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 741
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Variante del indicador DeMarkerTrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador DeMarker utilizado para representar las tendencias actuales.
El indicador usa la clase de la biblioteca GetFontName.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include).
Fig. 1. Indicador DeMarkerTrend_x10Full
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14050
El indicador DeMarkerTrend_x10 muestra la posición del oscilador DeMarker desde diez marcos temporales diferentes.Exp_LSMA_Angle
El experto Exp_LSMA_Angle está construido sobre la base de la ruptura por parte del histograma LSMA_Angle de los niveles de sobrecompra y sobreventa.
El indicador MultiDeMarkerTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador DeMarker de diez marcos temporales diferentes.ColorZerolagDeMarker
Este análogo del oscilador DeMarker forma sus indicaciones usando cinco indicadores DeMarker.