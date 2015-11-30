Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MultiDeMarkerTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 891
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador MultiDeMarkerTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador DeMarker de diez marcos temporales diferentes.
A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea las líneas de rojo, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul celeste. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Fig. 1. Indicador MultiDeMarkerTrend_x10
Variante del indicador DeMarkerTrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador DeMarker utilizado para representar las tendencias actuales.DeMarkerTrend_x10
El indicador DeMarkerTrend_x10 muestra la posición del oscilador DeMarker desde diez marcos temporales diferentes.
Este análogo del oscilador DeMarker forma sus indicaciones usando cinco indicadores DeMarker.ColorZerolagDeMarker_HTF
Indicador ColorZerolagDeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.