CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MultiDeMarkerTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
891
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador MultiDeMarkerTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador DeMarker de diez marcos temporales diferentes.

A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea las líneas de rojo, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul celeste. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Fig. 1. Indicador MultiDeMarkerTrend_x10

Fig. 1. Indicador MultiDeMarkerTrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14051

DeMarkerTrend_x10Full DeMarkerTrend_x10Full

Variante del indicador DeMarkerTrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador DeMarker utilizado para representar las tendencias actuales.

DeMarkerTrend_x10 DeMarkerTrend_x10

El indicador DeMarkerTrend_x10 muestra la posición del oscilador DeMarker desde diez marcos temporales diferentes.

ColorZerolagDeMarker ColorZerolagDeMarker

Este análogo del oscilador DeMarker forma sus indicaciones usando cinco indicadores DeMarker.

ColorZerolagDeMarker_HTF ColorZerolagDeMarker_HTF

Indicador ColorZerolagDeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.