LSMA_Angle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador LSMA_Angle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador LSMA_Angle.mq5.

Fig. 1. Indicador LSMA_Angle_HTF

LSMA_HTF LSMA_HTF

Indicador LSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

StochasticTrend_x10Full StochasticTrend_x10Full

Variante del indicador StochasticTrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador StochasticTrend utilizado para representar las tendencias actuales.

Exp_LSMA_Angle Exp_LSMA_Angle

El experto Exp_LSMA_Angle está construido sobre la base de la ruptura por parte del histograma LSMA_Angle de los niveles de sobrecompra y sobreventa.

DeMarkerTrend_x10 DeMarkerTrend_x10

El indicador DeMarkerTrend_x10 muestra la posición del oscilador DeMarker desde diez marcos temporales diferentes.